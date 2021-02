Geschreven door Kevin Ligtvoet 20 feb 2021 om 12:02

Na deel één van het Europese avontuur met Lille donderdag, staat Ajax – Sparta Rotterdam alweer op het programma voor zondagavond. Een toch wel belangrijk ‘tussendoortje’. Gaat Erik ten Hag een aantal spelers rust geven, of vol voor de drie punten?

Sparta staat op dit moment twaalfde in de Eredivisie en is niet in geweldige vorm, er werd sinds Fortuna Sittard-uit vlak na de winterstop. Ajax heeft echter een geweldige tweede helft van het seizoen tot nu toe en hoopt die lijn door te trekken. Zoals we weten ontbreekt André Onana, verder lijkt iedereen fit.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg, Rensch, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Álvarez, Gravenberch, Labyad, Antony, Haller, Tadic.