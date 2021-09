Geschreven door Idse Geurts 14 sep 2021 om 13:09

Deze week begint het nieuwe Champions League seizoen! Ajax start woensdagavond deze nieuwe Europese campagne, met een uitwedstrijd tegen Sporting Lissabon. Met Sporting treft Ajax gelijk een moeilijke tegenstander. Vorig seizoen wist de club uit Lissabon voor het eerst in achttien jaar (!) weer de Portugese landstitel te pakken. De komst van jonge trainer Ruben Amorim, heeft ervoor gezorgd dat Sporting een echte vechtmachine is geworden. In de competitie verloor de ploeg van Amorim maar één keer en kreeg het slechts 20 doelpunten tegen. De ploeg uit Portugal lijkt dus vooral verdedigend erg sterk te zijn.

De Ajacieden zullen dus hard moeten werken om doelpunten te gaan maken. Het is dan ook een aderlating dat middenvelder Davy Klaassen de wedstrijd aan zich voorbij moet laten gaan. Klaassen staat natuurlijk bekend als ‘Mister 1-0’, doordat hij vaak het eerste doelpunt weet te forceren. Deze kwaliteit zal zeker gemist worden. In plaats van Klaassen, zal waarschijnlijk Steven Berghuis de nummer 10 positie bekleden. Afgelopen weekend verving Berghuis Klaassen al verdienstelijk op deze positie: tegen PEC Zwolle wist Berghuis twee assists te verzorgen. Dit zorgt er ook voor dat Antony op de rechterflank zal starten. Met al deze aanvallende impulsen zal Ajax zeker wel een doelpunt weten te maken. Verder zal Maarten Stekelenburg waarschijnlijk weer onder de lat staan. Na een lichte liesblessure is de doelman weer fit genoeg bevonden.

Verwachte opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui; Timber; Martínez; Blind; Berghuis; Gravenberch; Alvarez; Antony; Haller; Tadic.