Geschreven door Idse Geurts 07 dec 2021 om 11:12

Vanavond staat voor Ajax alweer de laatste groepswedstrijd in de Champions League op het programma. In de Johan Cruijff ArenA is Sporting Portugal de tegenstander. Ajax kijkt vast vol goede moed vooruit naar deze wedstrijd. De eerste wedstrijd tegen Sporting werd immers met 1-5 gewonnen. Er bestaat dus een grote kans dat Ajax ook deze wedstrijd weer gaat winnen. Verder kan Ajax vanavond ook terechtkomen in een illuster rijtje andere clubs. Wanneer de Amsterdammers vanavond weten te winnen, hebben ze elk duel in de groepsfase met winst afgesloten. Slechts zes andere teams wisten dit ooit eerder te doen.

Helaas moet Erik ten Hag tegen Sporting waarschijnlijk wel zijn aanvoerder missen. Dusan Tadic kampt met een rugblessure en is vermoedelijk niet fit genoeg. Hierdoor komt David Neres wellicht aan de linkerkant te spelen. Ook Jurriën Timber lijkt de wedstrijd aan zich voorbij moeten laten gaan. Dit heeft niks te maken met een blessure, maar de jonge verdediger staat op scherp. Mocht Timber tegen Sporting een gele kaart pakken, dan kan hij niet worden opgesteld in de achtste finales. Aangezien Ajax al zeker is van plaatsing én groepswinst, zal Ten Hag dit risico waarschijnlijk niet willen nemen. Timber wordt dan vervangen door Perr Schuurs. Tot slot wordt ook verwacht dat André Onana en Nicolas Tagliafico aan de aftrap mogen verschijnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui; Schuurs; Martínez; Tagliafico; Gravenberch; Alvarez; Berghuis; Antony; Haller; Neres