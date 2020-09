Geschreven door Jessica Westdijk 25 sep 2020 om 11:09

Na de duels tegen laagvliegers Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk, wacht Ajax zaterdag wat meer weerstand. Vitesse komt op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Toevalligerwijs trof Vitesse in de eerste twee duels dezelfde tegenstanders als Ajax. Het won in Waalwijk met 0-1 en thuis van Sparta met 2-0.

Nico Tagliafico was afgelopen weekend tegen RKC geschorst, nadat hij tegen Sparta rood kreeg vanwege hands. Zijn schorsing zit er nu op en dus kan de Argentijn weer terugkeren in de basis, wat vermoedelijk dan ook zal gebeuren. Verder debuteerde Mohammed Kudus afgelopen weekend op het middenveld en hij werd meteen verkozen tot Man of the Match. Het goede optreden van Kudus zorgt ervoor dat Ten Hag voor een lastige keuze komt te staan. In de voorbereiding gaf de trainer namelijk aan dat hij erg enthousiast was over het duo Álvarez – Gravenberch. Omdat Gravenberch afgelopen weekend niet inzetbaar was, nam Kudus die plaats in. Maar welke keuze maakt de trainer als beide spelers wel beschikbaar zijn?

Verwachte opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Promes, Kudus; Antony, Labyad, Tadic.