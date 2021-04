Geschreven door Kevin Ligtvoet 17 apr 2021 om 21:04

Na de onnodige uitschakeling tegen AS Roma moet de knop om voor de bekerfinale van aankomende zondag. Ajax gaat er alles aan doen om, na deze tegenvaller, de dubbel naar Amsterdam te brengen. Het kampioenschap kan bijna niet meer fout gaan, en zondag is het tijd voor de eerste finale van het seizoen. De ploeg van Erik ten Hag neemt het om 18.00u op tegen Vitesse, in De Kuip.

In de competitie is het al wel beslist, maar de beker uiteraard niet. Na wat lastige tegenstanders in de afgelopen rondes, met onder andere AZ en PSV, staat nu alleen Vitesse nog tussen Ajax en de bekerwinst. Het zou erg fijn zijn als de kater van het tweeluik met AS Roma weggespoeld kan worden met de eerste prijs van het seizoen, maar met welke elf gaat Ten Hag dat proberen?

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico, Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.