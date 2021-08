Geschreven door Idse Geurts 27 aug 2021 om 17:08

Zondag 29 augustus speelt Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegen Vitesse. De spelers van Ajax zullen een beter resultaat op de mat willen leggen dan vorige week tegen FC Twente. In de wedstrijd die eindigde met 1-1, oogde Ajax flets en onnauwkeurig. Dit weekend moet er dus echt een tandje bij worden gezet. Helemaal, aangezien Vitesse op papier een sterkere tegenstander is dan Twente. Hoewel Vitesse vorig weekend weliswaar verloor van Willem II, werd afgelopen donderdag wel de Belgische grootmacht Anderlecht met 2-1 verslagen. Hierdoor bemachtigde Vitesse een plek in de voorrondes van de Conference League. De ploeg van coach Thomas Letsch is dus zeker in staat om voor een stunt te zorgen.

Toch wijst het verleden uit dat Ajax meestal de bovenhand voert tegen de Arnhemmers. Vorig Eredivisie seizoen wist Ajax zowel in de GelreDome, als in de Johan Cruijff ArenA, te zegevieren. Daarnaast werd Vitesse ook verslagen in de strijd om de KNVB-Beker. In de finale was Ajax met 2-1 te sterk.

Voor de wedstrijd van zondag kan coach Erik ten Hag weer beschikken over Nicolas Tagliafico. De Argentijn heeft zijn schorsing van twee wedstrijden uitgezeten en kan dus weer gewoon meespelen. Er wordt verwacht dat hij gelijk weer een basisplek zal krijgen. Hierdoor zal Daley Blind waarschijnlijk doorschuiven naar het middenveld. Dit betekent dat Edson Álvarez zijn basisplek verliest. Verder is het aannemelijk dat Antony weer eens aan het startsignaal zal verschijnen. De Braziliaan traint na zijn Olympisch avontuur alweer twee weken mee. In de tussentijd heeft Steven Berghuis nog niet erg veel laten zien op de rechterflank. Hierdoor komt een basisplaats voor Antony steeds dichterbij.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui; Timber; Martinez; Tagliafico; Klaassen; Gravenberch; Blind; Antony; Haller; Tadic