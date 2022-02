Geschreven door Idse Geurts 09 feb 2022 om 10:02

Vanavond is het weer tijd voor bekervoetbal. Nadat Ajax het in de vorige twee bekerwedstrijden moest opnemen tegen amateurploegen, staat er nu een zwaardere tegenstander op het programma. Vitesse komt namelijk op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Net als vorig seizoen treffen Ajax en Vitesse elkaar dus in de KNVB-beker. Vorig seizoen was dit echter pas in de finale. Toen wist Ajax, door een extreem late goal van David Neres, Vitesse met 2-1 te verslaan. Ook eerder dit seizoen in de Eredivisie was Ajax te sterk voor Vitesse. De Ajacieden scoorden er op los en wonnen met 5-0. Ajax lijkt dus duidelijk de favoriet in deze bekerconfrontatie.

Toch moet de ploeg van Ten Hag op zijn hoede zijn. De afgelopen dagen is het natuurlijk erg onrustig geweest rondom Ajax. Het vertrek van Overmars zal mogelijk ook een hoop teweeg hebben gebracht binnen de selectie. Hopelijk hebben deze gebeurtenissen uiteindelijk geen invloed op het spel van Ajax.

De laatste bekerwedstrijden stelde Ten Hag vooral wisselspelers op. Echter, doordat Vitesse een tegenstander van formaat is, zal Ten Hag waarschijnlijk ‘gewoon’ gebruikmaken van zijn sterkste selectie. Het is echter nog onduidelijk of Ryan Gravenberch kan meespelen. Afgelopen weekend tegen Heracles was de middenvelder ziek. Hierdoor is het de vraag of hij op tijd volledig fit is voor vanavond. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Davy Klaassen vermoedelijk zijn vervanger zijn. Ook bestaat de kans dat Nicolas Tagliafico mag starten. De linksback is ontevreden over zijn hoeveelheid speelminuten. Een bekerwedstrijd is een ideale gelegenheid om de Argentijn zijn minuten te gunnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martinez; Tagliafico; Klaassen; Alvarez; Berghuis; Antony; Haller; Tadic