Geschreven door Jessica Westdijk 12 mei 2021 om 18:05

Donderdagmiddag komt VVV Venlo op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Het is voor Ajax het laatste thuisduel van het seizoen. In dat duel zullen in ieder geval Nico Tagliafico en Edson Alvarez zijn er al niet meer bij, beide spelers hebben van Ajax al vakantie gekregen.

Tagliafico zou tegen Feyenoord geschorst zijn en Alvarez tegen VVV Venlo. Aangezien er voor Ajax niks meer te winnen of te verliezen valt, besloot de club om beide spelers wat rust te gunnen. Dat geeft weer ruimte voor andere spelers. Zo kon Noussair Mazraoui na zijn blessure mooi weer ritme opdoen en schoof Devyne Rensch naar de linkerflank. De verwachting is dat dat ook tegen VVV Venlo zal gebeuren.

Daarnaast moet Ten Hag een andere invulling bedenken voor de positie van Alvarez. Daarvoor zijn meerdere opties. Zo zou Martinez op kunnen schuiven naar het middenveld, waardoor er achterin een plekje vrij komt voor Perr Schuurs. Een andere optie is om Mohammed Kudus, die net als Mazraoui een tijd geblesseerd is geweest, weer eens een basisplaats te geven. Maar er zijn nog meer opties denkbaar, bijvoorbeeld met speeltijd voor Kenneth Taylor of Jurgen Ekkelenkamp. Het meest waarschijnlijk is echter dat Ten Hag zal kiezen voor Kudus.

Dat resulteert in de volgende vermoedelijke opstelling.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martinez, Rensch; Klaassen, Kudus, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic