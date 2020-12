Geschreven door Kevin Ligtvoet 22 dec 2020 om 18:12

Er staat nog één wedstrijd op het programma voor de, behoorlijk korte, winterstop begint. De ploeg van Erik ten Hag gaat op bezoek bij Willem II. Kudus zal er nog niet bij zijn, de medische staf neemt geen risico. Ook Lassina Traoré, Brian Brobbey, Noussair Mazraoui en David Neres ontbreken nog voor de afsluiter van 2020.

Het gaat niet geweldig in Tilburg de laatste weken. De tegenstander van aankomende woensdag pakte haar laatste punten op 21 november tegen VVV en staat slechts zestiende in de Eredivisie. Best opvallend kijkend naar vorig seizoen, waarin ze zich nog wisten te plaatsen voor een Europese voorronde. Morgen moet Ajax dit aparte jaar goed zien af te sluiten en zo als koploper de winterstop in gaan. Met welke elf mannen gaat Ten Hag dat doen?

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico, Klaassen, Gravenberch, Labyad; Antony. Huntelaar, Tadic.