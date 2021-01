Geschreven door Kevin Ligtvoet 27 jan 2021 om 21:01

Ajax heeft een bomvol schema deze maand. Afgelopen weekend werd er nog gewonnen van Fortuna Sittard, zondag mogen we op bezoek bij AZ en donderdagavond komt Willem II naar Amsterdam. Vlak voor de winterstop werd er nog gelijkgespeeld in Tilburg, dus het is tijd om dat recht te zetten.

Adrie Koster zat voor de winter nog op de bank, maar is dinsdag ontslagen als trainer van Willem II. De resultaten lijken niet eens meer op die van vorig seizoen en de club uit Tilburg staat dan ook op de 17e plaats in de Eredivisie. De laatste overwinning is alweer een tijd geleden, op 21 november tegen VVV. Met welke elf gaat Erik ten Hag donderdag proberen uit te lopen op onder andere Vitesse en AZ?

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Labyad; Antony, Haller, Tadic.