Geschreven door Idse Geurts 01 dec 2021 om 10:12

Komende donderdag om 21:00 uur neemt Ajax het op tegen Willem II. Dit is vrij opmerkelijk, aangezien Ajax hierdoor aankomend weekend niet in actie komt. Deze midweek vinden er ook twee andere Eredivisie-duels plaats (Feyenoord-Heracles en AZ-Fortuna), maar dit zijn inhaalwedstrijden. Voor Ajax heeft deze midweekse speelronde niks te maken met een inhaalwedstrijd. Ajax speelt deze ‘vervroegde’ wedstrijd al op donderdag, omdat dinsdag alweer de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal op het programma staat. De laatste twee seizoenen verspeelde Ajax overwintering in de Champions League steeds in de laatste groepswedstrijd. Hierop besloot de KNVB om Ajax rust te gunnen voor dit laatste duel. Natuurlijk is Ajax al geplaatst voor de achtste finale, maar de KNVB kon deze wijziging niet meer terugdraaien.

Voor Ajax is deze wedstrijd tegen Willem II zelfs nog belangrijker geworden dan de aankomende wedstrijd tegen Sporting Portugal. De Amsterdammers laten de laatste Eredivisie-duels geen uitmuntend spel zien. Vorig weekend werd er ook maar nipt met 0-1 van Sparta gewonnen. Ondertussen blijft nummer twee op de ranglijst, PSV, in de nek van Ajax hijgen. Een goed resultaat in de Johan Cruijff ArenA is donderdag dus nodig.

Hopelijk kan Antony donderdag weer aan de overwinning helpen. De Braziliaanse vleugelaanvaller is de afgelopen weken uitstekend in vorm, maar moest de wedstrijden tegen Besiktas en Sparta verstek laten gaan. Ten Hag verklaarde dat Antony last had van ‘overbelasting’. Toch vertrouwt de coach erop dat de vleugelflitser donderdag gewoon weer aan de aftrap kan verschijnen. Hierdoor lijkt het erop dat de complete vaste basiself gewoon kan starten.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martínez; Blind; Alvarez; Gravenberch; Berghuis; Antony; Haller; Tadic