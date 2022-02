Geschreven door Idse Geurts 18 feb 2022 om 11:02

Zaterdagavond neemt Ajax het op tegen Willem II. Hopelijk valt er door storm Eunice geen lichtpaal op het veld en kunnen we gewoon genieten van een mooie voetbalwedstrijd. Normaal gesproken levert een wedstrijd tegen Willem II altijd een goed resultaat op voor Ajax-supporters. Zo werd het afgelopen december immers 5-0 voor Ajax. Ook in vorige seizoenen wist Ajax vaak met ruime cijfers te winnen. Daarnaast verkeert Willem II ook niet in de beste vorm. De club uit Tilburg bezet de vijftiende plek op de ranglijst en de laatste drie wedstrijden werden verloren. Op Ajax daarentegen, lijkt geen rem te zitten. De Ajacieden spelen sprankelend voetbal en lijken écht een maatje te groot voor vrijwel alle andere Nederlandse clubs.

De kans bestaat dan ook dat Erik ten Hag enkele spelers rust gunt dit weekend. Volgende week staat immers de achtste finale van de Champions League tegen Benfica op het programma. Het is belangrijk dat de belangrijkste spelers volledig fit zijn voor deze wedstrijd. Hierdoor mogen Perr Schuurs, Nicolas Tagliafico en Devyne Rensch wellicht hopen op een basisplek. Ook lijkt Ryan Gravenberch terug te keren in de basisopstelling van Ten Hag. De middenvelder was twee weken geleden ziek en moest vorige week genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch; Schuurs; Martinez; Tagliafico; Alvarez; Gravenberch; Klaassen; Antony; Haller; Tadic