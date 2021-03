Geschreven door Kevin Ligtvoet 17 mrt 2021 om 23:03

Ajax neemt het donderdagavond voor de tweede keer op tegen Young Boys. De Amsterdammers pakken het vliegtuig naar Zwitserland met een 3-0 voorsprong. Met welke elf mannen gaat Erik ten Hag proberen de volgende ronde te bereiken?

Het is al duidelijk dat Timber afwezig is, maar gelukkig lijkt het erop dat Daley Blind terug is. Naast de gebruikelijke Haller en Onana (en de nog altijd geblesseerde Mazraoui) mist er dus niemand aan de kant van Ajax. De logische vervanger lijkt Schuurs, maar met het terugkeren van Blind kan het ook zo zijn dat Álvarez de plek in het centrum van de zieke Timber overneemt.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg, Rensch, Álvarez, Martinez, Tagliafico; Blind, Gravenberch, Klaassen; Antony, Tadic, Neres.