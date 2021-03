Geschreven door Kevin Ligtvoet 10 mrt 2021 om 13:03

Ajax neemt het donderdag op tegen Young Boys in de achtste finales van de Europa League. Het gaat dus om een plekje bij de laatste acht, en de koploper van Zwitserland mag eerst op bezoek komen in Amsterdam. Erik ten Hag kan niet beschikken over alle selectiespelers tegen onder andere Miralem Sulejmani.

Daley Blind zal in ieder geval ontbreken, zo gaf de trainer aan op de persconferentie woensdagmiddag. Hij kampt nog altijd met lichte knieklachten. Noussair Mazraoui zal er ook niet bij zijn, net zoals André Onana en Sébastien Haller. Het is nog niet zeker of Brian Brobbey wel fit genoeg is voor het duel van donderdag. Het zal dus best even een puzzel worden voor Erik ten Hag.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Álvarez, Martinez, Tagliafico; Kudus, Gravenberch, Klaassen; Antony, Tadic, Neres.