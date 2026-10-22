Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Vermoedelijke opstelling Ajax: Tolu keert terug in de basis'

Max
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Ajax krijgt vanavond bezoek van Atalanta Bergamo. Míchel Sánchez gaat zijn basisopstelling vermoedelijk op een paar plekken wijzigen. 

In de achterhoede blijft Míchel vermoedelijk grotendeels vasthouden aan dezelfde spelers als tegen FC Groningen (2-5). Mogelijk keert Thilo Kehrer terug op rechtsback, nu Anton Gaaei nog uitgeschakeld is. 

Op het middenveld moet de goed spelende Jorthy Mokio plaatsmaken en doet Míchel met Viktor Tsygankov weer beroep op een echte vleugelspeler. Ook ligt het voor de hand dat Marcos Leonardo, die tegen FC Groningen ook goed voor de dag kwam, weer wordt vervangen door Tolu Arokodare. 

Ajax en Atalanta Bergamo trappen vanavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Brandt, Klaassen; Tsygankov, Tolu, Gloukh.

Zet in op Ajax tegen Atalanta!

Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jasper Cillessen

Cillessen terug in Eredivisie: "Had stiekem wel de hoop dat..."

0
Maurizio Sarri

Sarri met handen in het haar richting Ajax: "Nooit eerder meegemaakt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Cillessen terug in Eredivisie: "Had stiekem wel de hoop dat..."

'Vermoedelijke opstelling Ajax: Tolu keert terug in de basis'

Sarri met handen in het haar richting Ajax: "Nooit eerder meegemaakt"

Zinchenko terug op De Toekomst: "Dat zou ik geweldig vinden"

Ter Stegen niet in paniek: "Dat geeft me geen slapeloze nachten"

Julian Brandt openhartig na komst bij Ajax: "Was niet mentaal klaar"

De Boer eerlijk over Ajax: "Heel erg gemist de afgelopen jaren"

MATCHDAY | Via deze manier kan je Europees duel van Ajax volgen
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws