'Vermoedelijke opstelling Ajax: Tolu keert terug in de basis'

In de achterhoede blijft Míchel vermoedelijk grotendeels vasthouden aan dezelfde spelers als tegen FC Groningen (2-5). Mogelijk keert Thilo Kehrer terug op rechtsback, nu Anton Gaaei nog uitgeschakeld is.

Op het middenveld moet de goed spelende Jorthy Mokio plaatsmaken en doet Míchel met Viktor Tsygankov weer beroep op een echte vleugelspeler. Ook ligt het voor de hand dat Marcos Leonardo, die tegen FC Groningen ook goed voor de dag kwam, weer wordt vervangen door Tolu Arokodare.