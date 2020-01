Geschreven door Jessica Westdijk 25 jan 2020 om 20:01

Doordeweeks won Ajax het bekerduel met Spakenburg eenvoudig. Nu staat er een verre uitwedstrijd in de Eredivisie op het programma: Ajax moet op bezoek bij FC Groningen. Het is het begin van een pittige reeks in de competitie, want hierna volgen PSV (thuis) en FC Utrecht (uit).

En dat terwijl Ajax vorige week tegen Sparta nog niet in beste vorm bleek. Bovendien ontbreekt Hakim Ziyech de komende weken met een kuitblessure. Het blijft dus nog altijd een beetje improviseren voor Ten Hag, vooral op het middenveld. Daar maakte Carel Eiting tegen Spakenburg een goede indruk. Na een zware knieblessure lijkt hij echter nog niet fit genoeg om twee keer in een paar dagen aan de aftrap te verschijnen. De verwachting is dan ook dat Ten Hag tegen Groningen ervoor kiest om Tadic op het middenveld te posteren. Babel en Promes bezetten dan de flanken en Traoré de spitspositie.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Van de Beek, Tadic; Babel, Traoré, Promes