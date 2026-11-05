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Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Verrassende naam op middenveld'

Arthur
Tolu Arokodare juicht na zijn goal
Tolu Arokodare juicht na zijn goal Foto: © Pro Shots

Ajax moet flink puzzelen in aanloop naar het uitduel met FC Midtjylland in de Conference League. De Amsterdammers kampen met een flink aantal blessures, waardoor trainer Míchel Sánchez op meerdere posities moet schuiven. Vooral op het middenveld zijn de mogelijkheden beperkt door de afwezigheid van Sofyan Amrabat en Julian Brandt. FC Update en VoetbalPrimeur verwachten beide een andere (vermoedelijke) opstelling. 

Ajax reist woensdag met een selectie van 21 spelers af naar Denemarken. Amrabat ontbreekt vanwege liesklachten. Ook Brandt is niet beschikbaar. De middenvelder moest afgelopen zaterdag in het duel met AZ al na 38 minuten naar de kant en miste vervolgens de laatste training. Daarnaast kan Sánchez geen beroep doen op Viktor Tsygankov, Anton Gaaei, Caio Henrique, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen en Simon Adingra. Yves Bissouma ontbreekt eveneens, omdat hij niet is ingeschreven voor de Europese toernooien. De middenvelder sloot pas later aan bij de selectie van Ajax.

Door de afwezigheid van Amrabat lijkt Youri Baas een linie door te schuiven naar het middenveld. De verdediger, die normaal gesproken centraal achterin of als linksback speelt, vormt vermoedelijk een driemansmiddenveld met Jorthy Mokio en Oscar Gloukh. Laatstgenoemde neemt de positie achter de spitsen voor zijn rekening. De alternatieven zijn schaars. Sánchez zou ook kunnen kiezen voor de jonge Mohamed Abdalla, die maandag nog in actie kwam voor Jong Ajax tegen Vitesse (1-1). 

Door het doorschuiven van Baas ontstaat er centraal achterin een plek voor Dies Janse. Hij vormt naar verwachting een verdedigingsduo met de 19-jarige Aaron Bouwman. Marc-André ter Stegen staat onder de lat, terwijl Lucas Rosa de rechtsbackpositie inneemt. Owen Wijndal wordt aan de linkerkant verwacht. Hij heeft dit seizoen zijn basisplaats bij Ajax heroverd. Voorin lijken aanvoerder Davy Klaassen, spits Tolu Arokodare en de pas 17-jarige Abdellah Ouazane aan de aftrap te verschijnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax (FC Update): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Baas, Mokio, Gloukh; Klaassen, Arokodare, Ouazane.

Vermoedelijke opstelling Ajax (VoetbalPrimeur): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Klaassen, Mokio, Gloukh; Berghuis, Leonardo, Ouazane. 

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