'Vermoedelijke opstelling Ajax: vier wijzigingen tegen Marseille

John Heitinga gaat zijn ploeg vermoedelijk op vier plekken wijzigen na de magere overwinning op NAC Breda zaterdag. Achterin verdwijnen Anton Gaaei en Josip Sutalo weer uit de basis voor Youri Baas en Lucas Rosa. Omdat Kaper Dolberg en Wout Weghorst nog geblesseerd zijn en Don-Angelo Konadu zaterdag geen goede indruk maakte, lijkt Heitinga Oscar Gloukh weer als valse negen op te stellen. Op het middenveld komt er daarom een plekje vrij voor Youri Regeer. Steven Berghuis vervangt Oliver Edvardsen.

Olympique Marseille en Ajax trappen dinsdagavond om 21.00 uur af.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros, Wijndal, Baas, Itakura, Rosa, Taylor, Klaassen, Regeer, Godts, Gloukh, Berghuis