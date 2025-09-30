Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
'Vermoedelijke opstelling Ajax: vier wijzigingen tegen Marseille

bron: Algemeen Dagblad
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het dinsdagavond op tegen Olympique Marseille. Het Algemeen Dagblad verwacht de volgende basisopstelling bij de Amsterdammers. 

John Heitinga gaat zijn ploeg vermoedelijk op vier plekken wijzigen na de magere overwinning op NAC Breda zaterdag. Achterin verdwijnen Anton Gaaei en Josip Sutalo weer uit de basis voor Youri Baas en Lucas Rosa. Omdat Kaper Dolberg en Wout Weghorst nog geblesseerd zijn en Don-Angelo Konadu zaterdag geen goede indruk maakte, lijkt Heitinga Oscar Gloukh weer als valse negen op te stellen. Op het middenveld komt er daarom een plekje vrij voor Youri Regeer. Steven Berghuis vervangt Oliver Edvardsen.

Olympique Marseille en Ajax trappen dinsdagavond om 21.00 uur af. 

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros, Wijndal, Baas, Itakura, Rosa, Taylor, Klaassen, Regeer, Godts, Gloukh, Berghuis

Marco van Basten

Van Basten vreest voor Ajax: "Wie moet dat gaan organiseren?"

Shashi Baboeram Panday, Menno Geelen en Marijn Beuker

Panday stelt Ajax-fans gerust: "Hoeven zich geen zorgen te maken"

Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
