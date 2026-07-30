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'Vermoedelijke opstelling Ajax voor return tegen Vojvodina'

Max
Ajax-trainer Michel geeft instructies
Ajax-trainer Michel geeft instructies Foto: © Pro Shots

Ajax speelt donderdagavond de return tegen Vojvodina in de Conference League. Míchel houdt vermoedelijk vast aan de opstelling van vorige week. 

Ajax had in de eerste wedstrijd van het tweeluik weinig problemen met Vojvodina en wist met 1-4 te winnen. Normaal gesproken zal het vanavond in de Johan Cruijff Arena dan ook niet erg spannend meer worden. De verwachting is dat Míchel vasthoudt aan dezelfde elf namen als vorige week.

Ajax en Vojvodina trappen om 20.00 uur af. 

Vermoedelijke opstelling Ajax - Vojvodina: Paes; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa; Klaassen, Regeer, Gloukh; Godts, Dolberg, Berghuis.

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Ajax speelt donderdag de return in de tweede voorronde van de Conference League. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

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