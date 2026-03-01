Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Vermoedelijke opstelling Ajax: Vraagtekens rond Klaassen en Dolberg

Thomas
Kasper Dolberg en Wout Weghorst
Kasper Dolberg en Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Ajax reist zondagmiddag af naar Zwolle voor het uitduel met PEC, waar om 12.15 uur wordt afgetrapt. Trainer Fred Grim kampt in aanloop naar het Eredivisie-treffen met de nodige personele zorgen en zal daarom op meerdere posities knopen moeten doorhakken.

Onder de lat is er duidelijkheid: na de blessure van Vitezslav Jaros krijgt Maarten Paes wederom het vertrouwen als eerste doelman voor de rest van het seizoen. In de defensie lijken Owen Wijndal, Josip Sutalo en Youri Baas verzekerd van een basisplaats, mede door de afwezigheid van Ko Itakura. Baas ontbrak weliswaar bij de open training, maar wordt zondag gewoon aan de aftrap verwacht. Op de rechtsbackpositie moet Grim kiezen tussen Lucas Rosa en Anton Gaaei, waarbij de verwachting is dat Rosa opnieuw de voorkeur krijgt.

Op het middenveld starten Youri Regeer en Sean Steur normaal gesproken vanaf het eerste fluitsignaal. De derde plek is minder zeker. Davy Klaassen droeg de aanvoerdersband, maar ontbrak recent door blessureleed. Tegen NEC kreeg Kian Fitz-Jim de kans, terwijl Jorthy Mokio eerder tegen Fortuna Sittard begon. Ook Oscar Gloukh is een optie, maar vermoedelijk houdt Grim vast aan het middenveld dat vorige week begon, met Fitz-Jim als derde pion.

Voorin lijken Rayane Bounida en Mika Godts zeker van hun plek. Kasper Dolberg kampte deze week met lichte klachten en miste onder meer de open training, waardoor even werd gedacht aan een basisplaats voor Wout Weghorst. Dolberg is echter weer inzetbaar en lijkt daardoor ‘gewoon’ te starten in Zwolle.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer, Steur, Fitz-Jim; Bounida, Dolberg, Godts.

