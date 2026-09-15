Vermoedelijke opstelling Ajax-Willem II: Gloukh begint in de basis
Ajax mag na het duel van zaterdagavond tegen Fortuna Sittard, wat met 1-5 werd gewonnen, dinsdag alweer aan de bank. Morgenavond komt Willem II op bezoek. Om 20:00 uur wordt er afgetrapt. Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax.
Ajax lijkt dat duel wederom met Marc ter Stegen te gaan beginnen. Ook lijkt Míchel weinig reden te hebben om Anton Gaaei te vervangen, waardoor ook hij blijft staan. Thilo Kehrer begint waarschijnlijk naast Youri Baas in de basis, terwijl Caio Henrique de linksback is.
Jorthy Mokio lijkt plaats te moeten gaan maken voor Davy Klaassen. Ondanks opstartproblemen krijgt Sofyan Amrabat waarschijnlijk weer een basisplek toebedeeld. Julian Brandt lijkt ook weer te starten. Hij heeft zich in mum van tijd al onmisbaar gemaakt.
Steven Berghuis behoudt zijn plek rechtsvoor, omdat Viktor Tsygankov nog geen negentig minuten kan spelen. Tolu Arokodare blijft indruk maken en lijkt daarom ook weer te gaan starten. Ouazane maakte indruk tegen Fortuna Sittard. Ajax is echter voorzichtig met hem, waardoor een basisplaats voor Oscar Gloukh in het verschiet ligt.
De vermoedelijke opstelling van Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Klaassen, Amrabat, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.
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Vermoedelijke opstelling Ajax-Willem II: Gloukh begint in de basis
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