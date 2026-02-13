Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Zinchenko maakt zijn basisdebuut

Joram
bron: Ajax1
Oleksandr Zinchenko klapt
Oleksandr Zinchenko klapt Foto: © Pro Shots

Ajax hoopt zaterdag in eigen stadion weer eens te winnen, na drie wedstrijden zonder overwinning. De ploeg van interim-trainer Fred Grim neemt het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Fortuna Sittard, de nummer elf van de Eredivisie. 

Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax: Vitezslav Jaros staat onder de lat, met voor hem Anton Gaaei, Ko Itakura, Youri Baas en Oleksandr Zinchenko, die zijn basisdebuut maakt na vorige week vijftien minuten tegen AZ. Op het middenveld spelen Davy Klaassen, Youri Regeer en Sean Steur, terwijl Rayane Bounida, Kasper Dolberg en Mika Godts de aanval vormen. 

Oscar Gloukh en Wout Weghorst beginnen op de bank. Ajax heeft al drie duels op rij niet gewonnen en zag NEC vorige week de derde plek overnemen. Feyenoord liep ook nog twee punten uit; het verschil met de Rotterdammers is nu drie punten. De wedstrijd tegen Fortuna Sittard begint zaterdag om 20.00 uur.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Zinchenko; Klaassen, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Oleksandr Zinchenko
