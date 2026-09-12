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Vermoedelijke opstelling: Ajax wijzigt op 3 plekken na duel met PSV

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Jorthy Mokio op de bank bij Ajax 1
Jorthy Mokio op de bank bij Ajax 1 Foto: © Pro Shots

Ajax gaat op zaterdagavond op bezoek bij Fortuna Sittard. De Amsterdammers zullen onder aanvoering van trainer Míchel Sánchez de nodige wijzigingen doorvoeren na het duel met PSV (1-3 red.). Dit is de vermoedelijke opstelling.

Onder de blijft Marc ter Stegen het vertrouwen houden. Naar waarschijnlijkheid behoudt ook Anton Gaaei het vertrouwen, waardoor Lucas Rosa op de bank moet beginnen. De blessure van Aaron Bouwman wordt opgevangen met een basisplek voor Thilo Kehrer. Youri Baas en Caio Henrique lijken gewoon te gaan starten.

Sofyan Amrabat lijkt in de basis te beginnen ten faveure van Jorthy Mokio. Davy Klaassen en Julian Brandt zijn de twee middenvelders die met de puntn aar voren zullen spelen. Steven Berghuis behoudt naar waarschijnlijkheid het vertrouwen als rechtsbuiten, dat geldt ook voor Tolu Arokodare die in dat geval in de spits begint. Abdellah Ouazane wordt hoogstwaarschijnlijk verkozen Oscar Gloukh op de andere vleugel

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.

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