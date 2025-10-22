Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Vermoedelijke opstelling Chelsea: Hato is erbij tegen Ajax'

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Jorrel Hato voor Chelsea
Jorrel Hato voor Chelsea Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het vanavond op tegen Chelsea. De opstelling van de Amsterdammers wordt vanwege blessuregevallen een interessante, maar hetzelfde gaat op voor die van Chelsea.

Voetbal International doet een voorspelling van de opstelling van het sterrenteam. Sterspeler Cole Palmer mist het duel vanwege een blessure, terwijl ook Liam Delap, Benoît Badiashile, Dário Essugo, Levi Colwill, Mykhailo Mudryk, Axel Disasi en Raheem Sterling allen afwezig zijn met een blessure. 

Van Enzo Fernández en Wesley Fofana is het niet bekend of er vanavond bij zijn. Omdat Chelsea zoveel spelers mist, lijkt de opstelling makkelijk te raden. Robert Sánchez is waarschijnlijk de keeper, met Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah en Jorrel Hato voor zich.

Moisés Caicedo en Andrey Santos zijn naar waarschijnlijkheid de controleuers. Daarvoor zien we vanavond met grote kans Estêvão, Facundo Buonanotte en Jamie Gittens. Marc Guiu is de centrumspits. Marc Cucurella zou eventueel de voorkeur kunnen krijgen boven Hato, en Pedro Neto zou in het veld kunnen staan in plaats van Buonanotte.

Verwachte opstelling Chelsea: Sánchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Hato (of Cucurella); Caicedo, Andrey; Estêvão, Buonanotte (of Neto), Gittens; Guiu

Zet in op Ajax tegen Chelsea!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegne Chelsea. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga optimistisch: "In Marseille gewoon goed voetbal gezien"

0
Enzo Maresca

Maresca: "Zal na het laatste fluitsignaal tegen Ajax ook zo zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jorrel Hato
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd