'Vermoedelijke opstelling Chelsea: Hato is erbij tegen Ajax'

Ajax neemt het vanavond op tegen Chelsea. De opstelling van de Amsterdammers wordt vanwege blessuregevallen een interessante, maar hetzelfde gaat op voor die van Chelsea.

Voetbal International doet een voorspelling van de opstelling van het sterrenteam. Sterspeler Cole Palmer mist het duel vanwege een blessure, terwijl ook Liam Delap, Benoît Badiashile, Dário Essugo, Levi Colwill, Mykhailo Mudryk, Axel Disasi en Raheem Sterling allen afwezig zijn met een blessure.

Van Enzo Fernández en Wesley Fofana is het niet bekend of er vanavond bij zijn. Omdat Chelsea zoveel spelers mist, lijkt de opstelling makkelijk te raden. Robert Sánchez is waarschijnlijk de keeper, met Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah en Jorrel Hato voor zich.



Moisés Caicedo en Andrey Santos zijn naar waarschijnlijkheid de controleuers. Daarvoor zien we vanavond met grote kans Estêvão, Facundo Buonanotte en Jamie Gittens. Marc Guiu is de centrumspits. Marc Cucurella zou eventueel de voorkeur kunnen krijgen boven Hato, en Pedro Neto zou in het veld kunnen staan in plaats van Buonanotte.

Verwachte opstelling Chelsea: Sánchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Hato (of Cucurella); Caicedo, Andrey; Estêvão, Buonanotte (of Neto), Gittens; Guiu