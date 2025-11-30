Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
'Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Lukkien verrast niet'

bron: RTV Noord
Dick Lukkien
Dick Lukkien Foto: © BSR Agency

FC Groningen neemt het vanavond op tegen Ajax. RTV Noord verwacht de volgende basisopstelling bij de ploeg van Dick Lukkien. 

FC Groningen heeft weinig personele problemen, dus lijkt Lukkien voor de vertrouwde opstelling van de afgelopen weken te kiezen. Dat betekent onder andere dat Brynjólfur Willumsson, die aan het begin van het seizoen op schot was, weer genoegen moet nemen met een plek op de bank. 

Etienne Vaessen krijgt mogelijk alsnog een schorsing voor zijn rode kaart tegen Sparta Rotterdam, maar die uitspraak vindt pas volgende week plaats. Het wordt een bijzondere wedstrijd voor Dies Janse. De van Ajax gehuurdde verdediger kent een goed seizoen bij FC Groningen en zal zondagavond waarschijnlijk tegen zijn werkgever in actie komen. 

Ajax en FC Groningen trappen zondagavond om 20.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. 

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Vaessen, Peersman, Janse, Blokzijl, Rente, Resink, De Jonge, Schreuders, Taha, Van der Werff, Van Bergen

Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
