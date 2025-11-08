Vermoedelijke opstelling: 'Grim gooit opstelling Ajax op de kop'

Ajax moet zich snel herstellen na de pijnlijke 0-3 nederlaag van afgelopen woensdag tegen Galatasaray. Interim-trainer Fred Grim, die John Heitinga opvolgde na diens ontslag donderdag, zal tegen FC Utrecht waarschijnlijk flink wat wijzigingen in de opstelling doorvoeren. De wedstrijd in Stadion Galgenwaard begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen op ESPN 1.

Het is nog onzeker of Grim Remko Pasveer als doelman laat staan, zo meldt Voetbalzone. De 42-jarige sluitpost had tegen Galatasaray een mix van reddingen en onnodige grabbelmomenten.

In de verdediging ontbreken geblesseerde Owen Wijndal en mogelijk Lucas Rosa. Gerald Alders maakt vermoedelijk zijn basisdebuut als linksback. Ko Itakura keert terug in de basis naast Youri Baas, terwijl Anton Gaaei rechtsback blijft. Josip Sutalo verhuist naar de bank.

Kenneth Taylor keert terug na zijn schorsing, Gloukh gaat op 10 spelen en Regeer start op 6. Godts schuift terug naar linksbuiten, waardoor Raúl Moro de rechtsbuitenpositie inneemt. Wout Weghorst staat in de spits.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Itakura, Baas, Alders; Regeer, Gloukh, Taylor; Moro, Weghorst, Godts.