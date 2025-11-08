Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vermoedelijke opstelling: 'Grim gooit opstelling Ajax op de kop'

Arthur
bron: Voetbalzone
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax moet zich snel herstellen na de pijnlijke 0-3 nederlaag van afgelopen woensdag tegen Galatasaray. Interim-trainer Fred Grim, die John Heitinga opvolgde na diens ontslag donderdag, zal tegen FC Utrecht waarschijnlijk flink wat wijzigingen in de opstelling doorvoeren. De wedstrijd in Stadion Galgenwaard begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen op ESPN 1.

Het is nog onzeker of Grim Remko Pasveer als doelman laat staan, zo meldt Voetbalzone. De 42-jarige sluitpost had tegen Galatasaray een mix van reddingen en onnodige grabbelmomenten.

In de verdediging ontbreken geblesseerde Owen Wijndal en mogelijk Lucas Rosa. Gerald Alders maakt vermoedelijk zijn basisdebuut als linksback. Ko Itakura keert terug in de basis naast Youri Baas, terwijl Anton Gaaei rechtsback blijft. Josip Sutalo verhuist naar de bank.

Kenneth Taylor keert terug na zijn schorsing, Gloukh gaat op 10 spelen en Regeer start op 6. Godts schuift terug naar linksbuiten, waardoor Raúl Moro de rechtsbuitenpositie inneemt. Wout Weghorst staat in de spits.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Itakura, Baas, Alders; Regeer, Gloukh, Taylor; Moro, Weghorst, Godts.

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-fans laten zich horen in de Johan Cruijff Arena

Ajax treft FC Utrecht: BetMGM pakt dit weekend uit met fraaie odds

0
Alex Pastoor

Pastoor nieuwe coach Ajax? "Hij kan het goed vertellen..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd