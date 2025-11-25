VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Vermoedelijke opstelling: 'Grim voert wijziging door in defensie'

Arthur
bron: Voetbalzone
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax hervat dinsdagavond de Champions League, en krijgt op eigen veld Benfica van trainer José Mourinho tegenover zich. Interim-trainer Fred Grim hoeft volgens Voetbalzone vooral keuzes te maken in de defensie. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 18:45.

Onder de lat blijft Grim vertrouwen schenken aan Remko Pasveer, ondanks zijn teleurstellende optreden zaterdag tegen Excelsior (1-2 nederlaag). Vitezslav Jaros zit daardoor opnieuw op de reservebank. Lucas Rosa keert na een lichte blessure terug in de wedstrijdselectie en neemt de rechtsbackpositie over van Anton Gaaei, die gehavend uit het duel met Excelsior kwam.

Gerard Alders, die bij de tweede goal van Excelsior niet overtuigde, krijgt alsnog een nieuwe kans op linksback. Josip Sutalo en Youri Baas vormen samen het hart van de Ajax-defensie tegen Benfica. Op het middenveld zorgen Youri Regeer en Kenneth Taylor voor de controle en stabiliteit, terwijl Oscar Gloukh opnieuw als nummer 10 fungeert en verantwoordelijk is voor de aanvallende impulsen vanuit het centrum.

In de aanval blijft alles bij het oude: Oliver Edvardsen op rechts en Mika Godts op links ondersteunen aanvalsleider Wout Weghorst.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Sutalo, Baas, Alders; Regeer, Gloukh, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts.

Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
