Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vermoedelijke opstelling: 'Grim ziet zieke speler terugkeren'

Arthur
bron: Voetbalzone
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Na de 2-0 overwinning op FC Groningen hoopt Ajax zaterdagavond de positieve lijn voort te zetten tegen Fortuna Sittard. Trainer Fred Grim lijkt daarbij zeker één wijziging in zijn opstelling door te voeren. De wedstrijd in Limburg begint om 18.45 uur en is live te volgen op ESPN 2.

De afgelopen week stond rondom Ajax bijna volledig in het teken van het vuurwerkincident tegen Groningen. Door herhaaldelijk vuurwerk af te steken en het op het veld te gooien, werd de wedstrijd zondag definitief gestaakt. Dinsdag werd het duel achter gesloten deuren hervat. Voor Ajax had dit geen nadelige gevolgen: na negentig minuten stond er een 2-0 overwinning op het scorebord in de Johan Cruijff ArenA.

Sutalo ontbrak zowel zondag als dinsdag vanwege een lichte blessure. Na afloop van de wedstrijd tegen FC Groningen liet Grim weten dat de Kroaat zaterdag weer 'een optie' is, al meldde ESPN vrijdag dat er nog altijd een vraagteken achter zijn naam staat. Bounida startte zondag in de basis, maar werd tussen de gestaakte wedstrijd en dinsdag ziek en vervangen door Oscar Gloukh. ESPN meldt dat Bounida inmiddels hersteld is en dus weer inzetbaar. James McConnell en Steven Berghuis ontbreken.

Vitezslav Jaros zal in Sittard het doel verdedigen, terwijl de vermoedelijk ongewijzigde Amsterdamse verdediging bestaat uit Youri Regeer, Aaron Bouwman, Youri Baas en Owen Wijndal. Voor Sutalo lijkt het duel nét te vroeg te komen, maar als hij fit genoeg is, krijgt de dertigvoudig international waarschijnlijk de voorkeur boven jeugdspeler Bouwman, die dinsdag zijn eerste officiële treffer voor Ajax 1 scoorde.

Ko Itakura, die zich voorbereidt op een bijzonder weerzien met Fortuna-trainer Danny Buijs, speelt de laatste tijd vrijwel altijd op de 6-positie. Alhoewel de Japanner daar soms wat onwennig oogt, lijkt Grim vasthoudt aan de ervaren verdediger om voor stabiliteit te zorgen. Itakura wordt in dit blok opnieuw ondersteund door Davy Klaassen en Kenneth Taylor.

Kasper Dolberg moet sinds zijn rentree in Amsterdam vooral genoegen nemen met invalbeurten, en tegen Fortuna lijkt daar geen verandering in te komen: Wout Weghorst blijft de eerste keus. Mika Godts is zeker van zijn plek aan de linkerkant, terwijl Bounida Gloukh weer naar de bank verwijst. Hieronder de verwachte opstelling volgens Voetbalzone.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Klaassen, Itakura, Taylor; Bounida, Weghorst, Godts.

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
René van der Gijp

Van der Gijp ziet lastige WK-loting: "Dit zijn geen walk-overs"

0
Sinterklaas bij Vandaag Inside

VIDEO | Hélène Hendriks krijgt slipje live in uitzending op tv

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd