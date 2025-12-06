Vermoedelijke opstelling: 'Grim ziet zieke speler terugkeren'

Na de 2-0 overwinning op FC Groningen hoopt Ajax zaterdagavond de positieve lijn voort te zetten tegen Fortuna Sittard. Trainer Fred Grim lijkt daarbij zeker één wijziging in zijn opstelling door te voeren. De wedstrijd in Limburg begint om 18.45 uur en is live te volgen op ESPN 2.

De afgelopen week stond rondom Ajax bijna volledig in het teken van het vuurwerkincident tegen Groningen. Door herhaaldelijk vuurwerk af te steken en het op het veld te gooien, werd de wedstrijd zondag definitief gestaakt. Dinsdag werd het duel achter gesloten deuren hervat. Voor Ajax had dit geen nadelige gevolgen: na negentig minuten stond er een 2-0 overwinning op het scorebord in de Johan Cruijff ArenA.

Sutalo ontbrak zowel zondag als dinsdag vanwege een lichte blessure. Na afloop van de wedstrijd tegen FC Groningen liet Grim weten dat de Kroaat zaterdag weer 'een optie' is, al meldde ESPN vrijdag dat er nog altijd een vraagteken achter zijn naam staat. Bounida startte zondag in de basis, maar werd tussen de gestaakte wedstrijd en dinsdag ziek en vervangen door Oscar Gloukh. ESPN meldt dat Bounida inmiddels hersteld is en dus weer inzetbaar. James McConnell en Steven Berghuis ontbreken.

Vitezslav Jaros zal in Sittard het doel verdedigen, terwijl de vermoedelijk ongewijzigde Amsterdamse verdediging bestaat uit Youri Regeer, Aaron Bouwman, Youri Baas en Owen Wijndal. Voor Sutalo lijkt het duel nét te vroeg te komen, maar als hij fit genoeg is, krijgt de dertigvoudig international waarschijnlijk de voorkeur boven jeugdspeler Bouwman, die dinsdag zijn eerste officiële treffer voor Ajax 1 scoorde.

Ko Itakura, die zich voorbereidt op een bijzonder weerzien met Fortuna-trainer Danny Buijs, speelt de laatste tijd vrijwel altijd op de 6-positie. Alhoewel de Japanner daar soms wat onwennig oogt, lijkt Grim vasthoudt aan de ervaren verdediger om voor stabiliteit te zorgen. Itakura wordt in dit blok opnieuw ondersteund door Davy Klaassen en Kenneth Taylor.

Kasper Dolberg moet sinds zijn rentree in Amsterdam vooral genoegen nemen met invalbeurten, en tegen Fortuna lijkt daar geen verandering in te komen: Wout Weghorst blijft de eerste keus. Mika Godts is zeker van zijn plek aan de linkerkant, terwijl Bounida Gloukh weer naar de bank verwijst. Hieronder de verwachte opstelling volgens Voetbalzone.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Klaassen, Itakura, Taylor; Bounida, Weghorst, Godts.