'Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: basisplaats Youri Regeer'

Jong Oranje neemt het woensdagavond tijdens de halve finale van het EK in Slowakije op tegen de leeftijdsgenoten uit Engeland en trainer Michael Reiziger kampt met de nodige personele problemen. Door schorsingen kan de oefenmeester namelijk geen beroep doen op Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Ruben van Bommel.

Volgens FC Update begint Ajax-talent Youri Regeer, die zijn grote doorbraak bij FC Twente beleefde, daardoor als rechtsback. Op het middenveld neemt Feyenoord-speler Antoni Milambo de plek in van Kenneth Taylor, die afgelopen seizoen één van de uitblinkers was in de Eredivisie. PSV'er Ryan Flamingo speelt opnieuw als meest controlerende middenvelder, waardoor Maatsen blijft staan als linksback.

Voorin krijgt Ernest Poku (van AZ) weer een kans in de basis, nadat hij in de kwartfinale tegen Jong Portugal de winnende treffer voor zijn rekening nam als invaller. FC Groningen-aanvaller Thom van Bergen begint weer als centrumspits en krijgt daardoor (opnieuw) de voorkeur boven FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio, die bij de club uit de Domstad onder trainer Ron Jans ook al vaak reserve was.

Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Roefs; Regeer, Van den Berg, Hato, Maatsen; Flamingo, Milambo, Valente; Manhoef, Van Bergen, Poku.