'Vermoedelijke opstelling Oranje bekend: Weghorst op de bank'

Het Nederlands elftal oefent vanavond in De Kuip tegen Algerije. Wout Weghorst begint tijdens de 'uitzwaaiwedstrijd' vermoedelijk op de bank. Het Nederlands elftal trapt vanavond om 20.45 uur af in Rotterdam.

Ronald Koeman zal de laatste twee oefenwedstrijden voor het WK waarschijnlijk niet veel gaan experimenteren en zoveel mogelijk vasthouden aan zijn vaste formatie. Rechtsachter is er wel plek voor Mats Wieffer, die de geschorste Denzel Dumfries vervangt.

Memphis Depay is vermoedelijk nog niet fit genoeg voor een basisplek en zal vervangen worden door Brian Brobbey. De spits van Sunderland heeft Donyell Malen en Cody Gakpo naast zich. Het middenveld bestaat uit de vertrouwde driehoek Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong.