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Vermoedelijke opstelling Oranje: geen basisplek voor Weghorst

Gijs Kila
bron: VoetbalPrimeur
Wout Weghorst heeft een reserverol bij Oranje
Wout Weghorst heeft een reserverol bij Oranje Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal werkt maandagavond tegen Oezbekistan de laatste oefenwedstrijd af voordat het WK begint. Na afloop vertrekt de selectie naar Kansas, waar Oranje tijdens het toernooi verblijft. Ronald Koeman lijkt het duel te gebruiken om zijn beoogde basiself voor de openingswedstrijd tegen Japan verder in te spelen, zo meldt onder meer VoetbalPrimeur.

Onder de lat krijgt Bart Verbruggen opnieuw het vertrouwen. De doelman start net als tegen Algerije, terwijl Robin Roefs en Mark Flekken naar verwachting later in actie komen tijdens het tweede oefenduel, dat bestaat uit twee keer 35 minuten.

Achterin kan Koeman weer beschikken over Denzel Dumfries, die tegen Algerije ontbrak door een schorsing. De rechtsback keert daardoor terug in de vermoedelijke basis. In het centrum lijkt Jurriën Timber de voorkeur te krijgen naast Virgil van Dijk. Daarmee zou Jan Paul van Hecke voorlopig genoegen moeten nemen met een reserverol. Op de linkerflank lijkt Micky van de Ven opnieuw te starten.

Op het middenveld wordt weinig gewijzigd. Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders vormen waarschijnlijk opnieuw het vertrouwde trio. Justin Kluivert maakte tegen Algerije echter een goede indruk en geldt als mogelijke uitdager van Gravenberch of Reijnders.

Voorin liggen de meeste vraagtekens rond de spitspositie. Memphis Depay oogde tegen Algerije nog niet volledig fit, waardoor Donyell Malen voorlopig de beste papieren lijkt te hebben om in de punt van de aanval te starten. Daardoor lijkt ook een basisplaats weggelegd voor Crysencio Summerville, die na zijn sterke debuut opnieuw mag beginnen. Cody Gakpo is de vaste waarde op de linkerflank.

De vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Oezbekistan: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

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