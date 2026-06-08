Vermoedelijke opstelling Oranje: geen basisplek voor Weghorst

Het Nederlands elftal werkt maandagavond tegen Oezbekistan de laatste oefenwedstrijd af voordat het WK begint. Na afloop vertrekt de selectie naar Kansas, waar Oranje tijdens het toernooi verblijft. Ronald Koeman lijkt het duel te gebruiken om zijn beoogde basiself voor de openingswedstrijd tegen Japan verder in te spelen, zo meldt onder meer VoetbalPrimeur .

Onder de lat krijgt Bart Verbruggen opnieuw het vertrouwen. De doelman start net als tegen Algerije, terwijl Robin Roefs en Mark Flekken naar verwachting later in actie komen tijdens het tweede oefenduel, dat bestaat uit twee keer 35 minuten.

Achterin kan Koeman weer beschikken over Denzel Dumfries, die tegen Algerije ontbrak door een schorsing. De rechtsback keert daardoor terug in de vermoedelijke basis. In het centrum lijkt Jurriën Timber de voorkeur te krijgen naast Virgil van Dijk. Daarmee zou Jan Paul van Hecke voorlopig genoegen moeten nemen met een reserverol. Op de linkerflank lijkt Micky van de Ven opnieuw te starten.

Op het middenveld wordt weinig gewijzigd. Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders vormen waarschijnlijk opnieuw het vertrouwde trio. Justin Kluivert maakte tegen Algerije echter een goede indruk en geldt als mogelijke uitdager van Gravenberch of Reijnders.