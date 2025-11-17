'Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman beloont oud-Ajacied'

Het Nederlands elftal speelt maandagavond de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Bondscoach Ronald Koeman grijpt waarschijnlijk in na het gelijke spel bij Polen (1-1).

In de defensie lijkt Koeman enkele wijzigingen door te voeren. Lutsharel Geertruida raakt zijn basisplaats kwijt. De verdediger van Sunderland begon vrijdag nog als rechtsback, maar Koeman kiest nu voor oud-Ajacied Jurriën Timber, die vrijdag nog in het centrum speelde, op die positie. Door de schorsing van Jan Paul van Hecke start voormalig Ajax-verdediger Matthijs de Ligt in het centrum van de defensie.

Op het middenveld moet ook een verandering gedaan worden. Justin Kluivert startte tegen Polen namelijk als aanvallende middenvelder, maar is geblesseerd afgehaakt. Manchester City-middenvelder Tijjani Reijnders lijkt zijn logische vervanger, waardoor Luciano Valente weer op de bank begint. Voorin houdt Koeman vast aan het trio Donyell Malen, Memphis Depay en Cody Gakpo. Ajax-spits Wout Weghorst haakte eerder al geblesseerd af.

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Litouwen wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en begint om 20.45 uur. Het treffen is live te zien op NPO 1. De voorbeschouwing start om 20.15 uur op NPO 3 en schakelt om 20.35 uur over naar NPO 1.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo.