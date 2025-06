Vermoedelijke opstelling Oranje: 'Koeman voert 4 wijzigingen door'

De middenvelder, die in de jeugdopleiding van FC Twente speelde en zijn doorbraak beleefde bij AZ, was zondag in Engeland om de medische keuring bij Manchester City te ondergaan. Hij wordt daardoor vanavond waarschijnlijk gespaard en begint op de bank. Justin Kluivert is zijn logische vervanger.

Ook Nathan Aké, die pas net terug is na een blessure, wordt mogelijk aan de kant gehouden. Daardoor lonkt er een basisplaats voor Micky van de Ven. Achterin is de kans bovendien groot dat Jan Paul van Hecke, die een matige indruk achterliet tegen Finland, wordt vervangen door Stefan de Vrij. Xavi Simons lijkt dit keer de voorkeur te krijgen boven Jeremie Frimpong, die afgelopen weekend op de rechterkant van Oranje nog een tandem vormde met Denzel Dumfries.

De vermoedelijke opstelling van Oranje: Flekken; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Kluivert; Simons, Memphis, Gakpo