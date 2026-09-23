'Vermoedelijke opstelling Oranje: Oud-Ajacieden starten in basis'

Het Nederlands elftal begint donderdag 24 september aan de nieuwe Nations League-campagne. In de Johan Cruijff ArenA is Duitsland de tegenstander. Voor Xavi Hernández wordt het zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Oranje. Het lijkt erop dat er meerdere oud-Ajacieden in de basis gaan starten.

Xavi heeft voor zijn eerste interlandperiode drie doelmannen geselecteerd: Bart Verbruggen, Robin Roefs en Mark Flekken. De Spaanse bondscoach lijkt onder de lat vast te houden aan Verbruggen, die ook onder zijn voorganger Ronald Koeman eerste keus was. Ook achterin lijken de meeste posities al ingevuld. Denzel Dumfries wordt verwacht als rechtsback, terwijl aanvoerder Virgil van Dijk centraal in de verdediging begint. Naast Van Dijk lijkt Xavi te kiezen voor Jan-Paul van Hecke. Op de linkerflank krijgt Micky van de Ven naar verwachting de voorkeur. Op het middenveld ontbreekt Frenkie de Jong vanwege een blessure. Xavi haalde Joey Veerman voor het eerst sinds het EK van 2024 weer bij de selectie. De middenvelder maakte een sterke start bij Borussia Dortmund en lijkt daardoor direct op een basisplaats te kunnen rekenen. Veerman wordt op het middenveld vermoedelijk geflankeerd door Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch. Dat betekent dat Gjivai Zechiël waarschijnlijk moet wachten op zijn basisdebuut voor het Nederlands elftal.