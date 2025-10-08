Vermoedelijke opstelling Oranje: Wout Weghorst begint op de bank

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond in de strijd om WK-kwalificatie op tegen Malta en bondscoach Ronald Koeman lijkt minimaal drie wijzigingen door te voeren na de moeizame zege op bezoek bij Litouwen (2-3).

Feyenoord-speler Quinten Timber is door een blessure niet inzetbaar, waardoor Frenkie de Jong 'gewoon' weer op het middenveld begint. PSV-aanvoerder Jerdy Schouten wordt waarschijnlijk gepasseerd en raakt zijn basisplaats kwijt aan Ryan Gravenberch van Liverpool.

Memphis Depay zit vanwege zijn 'paspoortproblemen' ook op de bank en daardoor lijkt Donyell Malen in de punt van de aanval te beginnen. Ronald Koeman zou er echter ook voor kunnen kiezen om met Wout Weghorst te beginnen. De spits scoorde afgelopen weekend nog twee keer namens Ajax tegen Sparta. Als Malen in de spits staat, komt er op rechtsbuiten een plekje vrij voor Xavi Simons. Ook Jeremie Frimpong zou echter nog een optie kunnen zijn.

Vermoedelijke opstelling Nederland tegen Malta: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Frenkie de Jong, Reijnders; Simons, Malen, Gakpo