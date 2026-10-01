'Vermoedelijke opstelling Oranje: Xavi voert 2 wijzigingen door'

Het Nederlands elftal lijkt donderdagavond met twee wijzigingen aan te treden tegen Griekenland. Jurriën Timber en Ruben van Bommel zijn de voornaamste kandidaten om de afwezige Jan Paul van Hecke en Cody Gakpo te vervangen. Bondscoach Xavi Hernández heeft daarnaast nog een opvallende optie achter de hand: Virgil van Dijk kan naar de rechterkant van het centrum verhuizen.

Oranje is onder Xavi nog altijd ongeslagen. Na het 1-1 gelijkspel tegen Duitsland volgde een 1-2 overwinning op Servië. Griekenland staat bovenaan in de groep na zeges op zowel Servië als Duitsland. De ontmoeting met Nederland begint donderdag om 20.45 uur. Van Hecke heeft vanwege aanhoudende pijn het trainingskamp verlaten. Timber is volgens Xavi fit genoeg om negentig minuten te spelen en lijkt daardoor centraal naast Van Dijk te starten. De bondscoach sluit echter niet uit dat zijn aanvoerder een andere positie inneemt.

"Ja, dat kan. Hij kan het team helpen, net als de anderen. Ik weet dat het niet zijn favoriete positie is. Maar als we iemand ergens anders nodig hebben... Het team staat voorop", zei Xavi op de persconferentie. Denzel Dumfries en Micky van de Ven lijken de defensie compleet te maken, met Bart Verbruggen onder de lat. Op het middenveld worden geen wijzigingen verwacht. Joey Veerman, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders lijken opnieuw aan de aftrap te verschijnen.