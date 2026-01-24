Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vermoedelijke opstelling: zo vervangt Grim Wijndal en Regeer

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax speelt dit weekend een thuisduel tegen FC Volendam. Na het puntenverlies van afgelopen week, zullen de Amsterdammers op zoek gaan naar een overwinning. Villarreal werd in de Champions League verslagen wat wel heeft gezorgd voor een moraalboost, nu wacht om 16:30 uur FC Volendam.

Keeper Jaros behoudt naar waarschijnlijkheid het vertrouwen en start op doel. Daarvoor zijn Gaaei en Rosa naar verwachting de backs, vanwege een schorsing van Wijndal. Bouwman en Baas vormen vermoedelijk, niet voor het eerst, het centrum. 

Itakura lijkt, ondanks zijn voorkeur voor de positie van centraal verdediger, weer als verdedigend middenvelder te gaan spelen vanwege de afwezigheid van de geblesseerde Youri Regeer. Klaassen en Steuer zijn de logische keuzes box-to-box middenvelders. Gloukh en Godts zijn hoogstwaarschijnlijk de vleugelspelers tegen Volendam, terwijl Dolberg de diepe spits is. 

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Itakura, Klaassen, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Raúl Moro

'Ajax spot vervanger Moro en wil en gaat transferstrijd aan'

0
Aaron Meijers

FC Volendam wil drie punten bij Ajax: "Moeten heel goed zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties