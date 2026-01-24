Vermoedelijke opstelling: zo vervangt Grim Wijndal en Regeer

Ajax speelt dit weekend een thuisduel tegen FC Volendam. Na het puntenverlies van afgelopen week, zullen de Amsterdammers op zoek gaan naar een overwinning. Villarreal werd in de Champions League verslagen wat wel heeft gezorgd voor een moraalboost, nu wacht om 16:30 uur FC Volendam.

Keeper Jaros behoudt naar waarschijnlijkheid het vertrouwen en start op doel. Daarvoor zijn Gaaei en Rosa naar verwachting de backs, vanwege een schorsing van Wijndal. Bouwman en Baas vormen vermoedelijk, niet voor het eerst, het centrum.

Itakura lijkt, ondanks zijn voorkeur voor de positie van centraal verdediger, weer als verdedigend middenvelder te gaan spelen vanwege de afwezigheid van de geblesseerde Youri Regeer. Klaassen en Steuer zijn de logische keuzes box-to-box middenvelders. Gloukh en Godts zijn hoogstwaarschijnlijk de vleugelspelers tegen Volendam, terwijl Dolberg de diepe spits is.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Itakura, Klaassen, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.