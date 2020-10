Geschreven door Jessica Westdijk 03 okt 2020 om 13:10

De Eredivisie is inmiddels drie duels onderweg. Ajax had het in die duels niet altijd makkelijk, maar wist ze wel alledrie te winnen. Zo kon het al een klein gaatje slaan richting concurrenten PSV, AZ en Feyenoord, die allemaal al wel punten lieten liggen.

En misschien is dat maar goed ook, want zondag wacht het voor Ajax altijd lastige uitduel bij FC Groningen. Wat in ieder geval prettig is, is dat Ten Hag weer kan starten met zijn favoriete opstelling. Mohammed Kudus bleek de afgelopen weken een meer dan prima stand-in, maar nu is hij niet inzetbaar. Daardoor is het logisch dat Ten Hag weer terug zal grijpen op zijn eerste plan. Ryan Gravenberch is namelijk weer inzetbaar en ook Edson Alvarez is ‘gewoon’ inzetbaar. De Mexicaan kreeg afgelopen weekend een rode kaart, maar die werd geseponeerd.

De opstelling tegen FC Groningen ziet er dan waarschijnlijk als volgt uit: Onana; Mazraoui, Blind, Schuurs, Tagliafico; Alvarez, Promes, Gravenberch; Antony, Labyad, Tadic