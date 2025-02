'Vermoeide' Rensch imponeert niet: "Eerste helft was ernstig"

Rensch speelt sinds zijn overstap veel bij Roma, maar in de wedstrijd tegen Venezia werd hij in de rust gewisseld. "De Nederlandse kranten berichtten er al over", schrijft Forza Roma. "In de aanvallende fase is hij een meer dan acceptabele speler, maar hij beschikt niet over de verdedigende kwaliteiten van bijvoorbeeld Alexis Saelemaekers (de vervanger van Rensch tegen Venezia, red.). Zijn eerste helft was ernstig."

Ook bij TUTTO mercato WEB zijn ze niet enthousiast: "Hij was minder agressief dan normaal", viel hen op. Rensch wordt door Eurisport en Oggi Sport beoordeeld met een vijf. "Misschien een beetje vermoeidheid door zijn zeer positieve start", schrijft Oggi Sport.