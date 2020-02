Geschreven door Jessica Westdijk 29 feb 2020 om 15:02

Na de uitschakeling in Europa heeft Ajax nog twee prijzen om voor te vechten: de landstitel en de KNVB-beker. In beide competities staan komende dagen belangrijke duels op het programma. Te beginnen met zondagavond het duel met titelconcurrent AZ.

Ten opzichte van afgelopen donderdag heeft Erik ten Hag in ieder geval Nico Tagliafico weer terug. Hij was tegen Getafe geschorst, maar kan tegen AZ uiteraard gewoon weer spelen. Tegen Getafe maakte Quincy Promes juist zijn rentree na een periode van blessureleed. Hij kwam in de tweede helft in het veld voor Danilo en speelde 45 minuten. Zondag lijkt Promes er klaar voor om te gaan starten. De aanvaller zal waarschijnlijk geen 90 minuten vol maken, maar kan hopelijk in de minuten die hij kan spelen belangrijk zijn.

Verder lijkt Carel Eiting opnieuw geslachtofferd te worden. Hoewel hij tegen Getafe één van de betere spelers was, lijkt er tegen AZ geen ruimte voor hem te zijn. Lisandro Martinez schuift naar het middenveld.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Van de Beek, Martinez; Babel, Tadic, Promes