Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Verontrustende berichten over Eriksen: "Rentree onwaarschijnlijk"

Amber
bron: Kicker
Christian Eriksen
Christian Eriksen Foto: © BSR Agency

De toekomst van Christian Eriksen als profvoetballer is onzeker. Volgens het Duitse Kicker lijkt de kans klein dat de Deense middenvelder nog terugkeert op het veld.

Eriksen speelt sinds 2021 met een pacemaker, nadat hij tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland in elkaar zakte. De voormalig speler van Ajax wist daarna zijn loopbaan verrassend voort te zetten, maar begin juni ging het opnieuw mis. Tijdens een interland tegen Oekraïne moest hij opnieuw naar de grond, al werd later benadrukt dat de situatie anders was dan bij het eerdere incident.

Sinds die wedstrijd heeft Eriksen zich niet meer gemeld op het trainingscomplex van VfL Wolfsburg. In juli maakten de middenvelder en de club afspraken over een individueel revalidatietraject dat hij thuis zou volgen. Beide partijen zouden elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen, maar sindsdien bleef het stil rondom zijn herstel.

Kicker meldt donderdag dat een rentree van de 33-jarige Eriksen "onwaarschijnlijk" lijkt. De Deense international ligt bij Wolfsburg nog vast tot medio 2027. De club kende afgelopen seizoen een teleurstellend jaar en degradeerde na 29 jaar uit de Bundesliga naar het tweede niveau van Duitsland.

Gerelateerd:
Erik ten Hag

Ten Hag uit zijn frustraties: "Hebben het als Nederland verknald"

0
Frenkie de Jong

FC Barcelona komt met duidelijkheid over blessure Frenkie de Jong

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Christian Eriksen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verontrustende berichten over Eriksen: "Rentree onwaarschijnlijk"

Ajax-doelwit reageert na rel: "Ik sta nog onder contract..."

'Ajax krijgt concurrentie in strijd om linksback van FC Barcelona'

Bijzonder: Geen nabeschouwing Ajax - Vojvodina vanwege storing

Ajax overtuigt bij vlagen en boekt ruime overwinning op Vojvodina

Ten Hag uit zijn frustraties: "Hebben het als Nederland verknald"

'FC Barcelona komt Ter Stegen tegemoet, transfer naar Ajax mogelijk'

FC Barcelona komt met duidelijkheid over blessure Frenkie de Jong
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws