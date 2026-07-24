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Ajax historie & oud-spelers

Verontrustende berichten over Eriksen: "Rentree onwaarschijnlijk"

Amber
bron: Kicker
Christian Eriksen
Christian Eriksen Foto: © BSR Agency

De toekomst van Christian Eriksen als profvoetballer is onzeker. Volgens het Duitse Kicker lijkt de kans klein dat de Deense middenvelder nog terugkeert op het veld.

Eriksen speelt sinds 2021 met een pacemaker, nadat hij tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland in elkaar zakte. De voormalig speler van Ajax wist daarna zijn loopbaan verrassend voort te zetten, maar begin juni ging het opnieuw mis. Tijdens een interland tegen Oekraïne moest hij opnieuw naar de grond, al werd later benadrukt dat de situatie anders was dan bij het eerdere incident.

Sinds die wedstrijd heeft Eriksen zich niet meer gemeld op het trainingscomplex van VfL Wolfsburg. In juli maakten de middenvelder en de club afspraken over een individueel revalidatietraject dat hij thuis zou volgen. Beide partijen zouden elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen, maar sindsdien bleef het stil rondom zijn herstel.

Kicker meldt donderdag dat een rentree van de 33-jarige Eriksen "onwaarschijnlijk" lijkt. De Deense international ligt bij Wolfsburg nog vast tot medio 2027. De club kende afgelopen seizoen een teleurstellend jaar en degradeerde na 29 jaar uit de Bundesliga naar het tweede niveau van Duitsland.

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