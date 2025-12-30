Verontwaardiging over komst Cruijff: "Toen vroeg hij ineens..."

Nicky van der Gijp schoof maandagavond aan bij De Oranjewinter. Aan tafel vroeg Hélène Hendriks hem of hij Ajax-spits Wout Weghorst nog had gesproken over de aanstelling van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur van Ajax. Van der Gijp en Weghorst kwamen elkaar onlangs tegen tijdens een dartsuitzending van Viaplay, waar het onderwerp ter sprake kwam.

Van der Gijp vertelt dat Weghorst zelf begon over het nieuws. "Hij kwam bij ons binnen en we waren wat met Wout aan het babbelen. Toen vroeg hij ineens: ‘Is er eigenlijk al iets bekend over Jordi Cruijff?' Dat vond ik best gek, want dat nieuws is gisteren bekend geworden."

Gijp gaat nog even door. "Je zou toch denken dat zo’n selectie van tevoren op de hoogte wordt gebracht van de aanstelling van een technisch directeur", besluit hij.