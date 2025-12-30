Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verontwaardiging over komst Cruijff: "Toen vroeg hij ineens..."

Arthur
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Nicky van der Gijp schoof maandagavond aan bij De Oranjewinter. Aan tafel vroeg Hélène Hendriks hem of hij Ajax-spits Wout Weghorst nog had gesproken over de aanstelling van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur van Ajax. Van der Gijp en Weghorst kwamen elkaar onlangs tegen tijdens een dartsuitzending van Viaplay, waar het onderwerp ter sprake kwam.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Van der Gijp vertelt dat Weghorst zelf begon over het nieuws. "Hij kwam bij ons binnen en we waren wat met Wout aan het babbelen. Toen vroeg hij ineens: ‘Is er eigenlijk al iets bekend over Jordi Cruijff?' Dat vond ik best gek, want dat nieuws is gisteren bekend geworden."

Gijp gaat nog even door. "Je zou toch denken dat zo’n selectie van tevoren op de hoogte wordt gebracht van de aanstelling van een technisch directeur", besluit hij.

Gerelateerd:
Quilindschy Hartman

'Ajax geeft hoop nog niet op voor komst Quilindschy Hartman'

0
Anton Gaaei

'Italianen en Fransen willen Gaaei in winter losweken bij Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd