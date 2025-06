Veroordeelde Promes aangekomen in Nederland, direct vastgezet

Quincy Promes is vrijdagavond aangekomen in Nederland en direct in hechtenis genomen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan de NOS . De 33-jarige voetballer werd vorige week in Dubai aangehouden en is inmiddels uitgeleverd aan Nederland.

De voormalig international landde rond 21:30 uur op Schiphol, waar hij werd overgebracht met een gecharterd toestel. "Dat heeft ermee te maken dat we passend en veilig vervoer willen", verklaarde advocaat-generaal Arend-Kees Kooij over de inzet van het privévliegtuig.

Tijdens de vlucht stond Promes onder toezicht van de Koninklijke Marechaussee. De oud-speler van onder meer Ajax, FC Twente en Sevilla is veroordeeld tot twee gevangenisstraffen. In mei 2024 kreeg hij zes jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van ruim duizend kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarnaast werd hij eerder veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor het neersteken van zijn neef op een familiefeest. In beide zaken loopt momenteel het hoger beroep.

Recentelijk probeerde Promes nog via een verzoek tot voorlopige vrijlating de uitkomst van dat hoger beroep in vrijheid af te wachten. Dat verzoek werd door het gerechtshof in Amsterdam afgewezen. "De rechtbank heeft gezegd dat de verdachte vluchtgevaarlijk is", aldus Kooij.

Het is op dit moment nog niet bekend in welke gevangenis Promes zal worden ondergebracht. Volgens het Openbaar Ministerie volgt daarover binnenkort meer duidelijkheid.