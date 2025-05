Veroordeelde Promes support Ajax: "We gaan die titel pakken, man"

Quincy Promes verwacht dat Ajax kampioen wordt. In de podcast In Da Stu vertelt hij over de titelrace in Nederland. Ook gaat het over hoe hij met kritiek dealt en over hoe hij dit als benzine gebruikt.

"Kritiek gaat er altijd zijn. Het maakt niet uit wat je doet", begint Promes. "Ik zou zeggen: negeer het niet, maar gebruik het als benzine, als motivatie. Hoe meer kritiek je krijgt, hoe harder je het moet laten zien. Ik zie kritiek als iets positiefs. Hoe meer kritiek ik krijg… dat betekent dat ik iets goed doe. Je zou maar iemand zijn, waar niemand over praat, dan zit je daar in een hoekje. Tussen haat en liefde zit een dunne lijn. Haat me maar, morgen houd je van me."

Promes, in het verleden actief bij Ajax, volgt zijn oude club nog altijd. De aanvaller heeft vertrouwen in een goede afloop in de titelrace. "Ze hebben met 3-0 verloren van NEC, maar ik blijf een Amsterdammer. We gaan gewoon die titel pakken, man. Kom op, jongens. Ik kijk mee."

Quincy Promes speelt momenteel voor United FC, een club op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij tekende daar in september 2024 een contract nadat zijn verbintenis met Spartak Moskou werd beëindigd vanwege zijn juridische problemen en het feit dat hij het land niet kon verlaten . Sindsdien is hij actief in Dubai, waar hij onder een uitreisverbod verblijft terwijl hij in hoger beroep is tegen zijn Nederlandse veroordelingen voor een steekpartij en betrokkenheid bij cocaïnesmokkel.