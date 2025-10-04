'Verrassende club wil Ziyech; speler geeft maandag duidelijkheid'

Kick-off
Hakim Ziyech zit nog altijd zonder club, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen. De Roemeense krant Fanatik meldt namelijk dat de aanvaller annex middenvelder in de belangstelling staat van topclub CFR Cluj.

“Cluj forceert de grootste transfer in de geschiedenis van de Roemeense competitie,” schrijft Fanatik vrijdag, doelend op de interesse in de transfervrije Ziyech. Binnenkort moet duidelijk worden of de oud-speler van SC Heerenveen, FC Twente en Ajax openstaat voor een avontuur in Roemenië.

Volgens de krant zal Ziyech maandag laten weten of hij ingaat op het aanbod van Cluj. Fanatik meldt bovendien dat de Marokkaans international ook andere aanbiedingen op zak heeft, al wordt niet vermeld om welke clubs het gaat.

CFR Cluj is in elk geval ambitieus. De huidige nummer dertien van Roemenië versterkte zich onlangs al met voormalig Chelsea-verdediger Kurt Zouma, die een riant salaris ontvangt bij de club. Ziyech zou zelfs nog meer kunnen gaan verdienen dan de Fransman.

