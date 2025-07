'Verrassende wending: Ajax-talent Ouazane niet naar Real Madrid'

Het zestienjarige talent van Ajax leek een droomtransfer te gaan maken naar Real Madrid, zo werd begin vorige maand duidelijk. Nu klinkt er ineens een ander geluid. Álvarez de Mon meldt op X dat er een streep door de overstap gaat. Er zou iets mis zijn gegaan in het voortraject, zo klinkt het. De reden van het afketsen wordt niet genoemd. "Real Madrid is niet verantwoordelijk voor de fout die is gemaakt met deze transfer."

Het is ook nog niet bekend wat het afketsen van de transfer van Ouazane, die zijn broer Zakaria mee zou nemen naar de Spaanse hoofdstad, betekent voor zijn toekomst in Amsterdam. Ajax wilde zijn aflopende contract graag verlengen, maar de middenvelder koos voor een transfer.