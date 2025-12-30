Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Verschrikkelijk nieuws oud-Ajacied, heeft gezichtsverlamming

Arthur
bron: Instagram
Lucas Ocampos
Lucas Ocampos Foto: © Pro Shots

Lucas Ocampos is bij veel Amsterdammers waarschijnlijk uit beeld verdwenen. De 31-jarige Argentijn speelde in 2022 een half seizoen voor Ajax, maar zijn verblijf in de Johan Cruijff ArenA liet weinig sporen na. Inmiddels staat de buitenspeler onder contract bij het Mexicaanse Monterrey, waar hij een bijzonder lastig jaar doormaakt. Maandag werd bekend dat Ocampos kampt met een gezichtsverlamming.

Ocampos maakte aan het begin van het seizoen 2022/2023 de overstap van Sevilla naar Ajax. De Amsterdammers huurden de Argentijn voor één seizoen van de Spaanse club. Zijn bijdrage bleef echter beperkt: in de eerste seizoenshelft kwam hij slechts zes keer in actie, allemaal als invaller, en wist hij niet te scoren. Sevilla besloot hem daarom al in de winterstop terug te halen, waarna zijn periode bij Ajax snel naar de achtergrond verdween.

Nu duikt de naam van de Argentijnse aanvaller opnieuw op. Ocampos heeft een verlamming aan de linkerkant van zijn gezicht opgelopen, zo meldt zijn huidige club Monterrey, waar hij inmiddels twee jaar actief is.

De Mexicaanse club laat in een verklaring weten dat de oorzaak vermoedelijk bij een virus ligt. "Ocampos is onderzocht door een specialist om de behandeling te bepalen. De speler zal zeven dagen rust houden en zijn klinische evolutie zal worden geëvalueerd om te bepalen wanneer hij kan terugkeren naar de voorbereiding op het seizoen met de groep", aldus Monterrey.

Lucas Ocampos
Lucas Ocampos Foto: © Instagram Lucas Ocampos
