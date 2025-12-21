Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verschrikkelijk: Vriendin Jong Ajax-speler overleden na aanrijding

Amber
bron: De Telegraaf
Mark Verkuijl
Mark Verkuijl Foto: © Pro Shots

Verschrikkelijk nieuws: de vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl is overleden. De 21-jarige vrouw werd donderdagmiddag in Ede tijdens het hardlopen aangereden en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Dat meldt De Telegraaf. De spelers van Jong Ajax zijn 'helemaal van slag'. "De staf, een aantal spelers en directeur voetbal Marijn Beuker hebben een bezoek gebracht aan Verkuijl, die nog niet samenwoonde, maar van plan was samen een huis te kopen", schrijft clubwatcher Mike Verweij.

De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door, maar kon later worden aangehouden. Veel spelers van Jong Ajax waren de afgelopen dagen niet in staat om te trainen. Jong Ajax speelt maandag met rouwbanden. Voor het duel wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de vriendin van Verkuijl.

Gerelateerd:
Hugo Borst

Borst eist ontslag Beuker: "Hij heeft meer mensen weggejaagd"

0
Theo Janssen

Janssen wint prijs met amateurploeg: "Heb al twee biertjes op"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jong Ajax
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd