Verschrikkelijk: Vriendin Jong Ajax-speler overleden na aanrijding

Verschrikkelijk nieuws: de vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl is overleden. De 21-jarige vrouw werd donderdagmiddag in Ede tijdens het hardlopen aangereden en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Dat meldt De Telegraaf. De spelers van Jong Ajax zijn 'helemaal van slag'. "De staf, een aantal spelers en directeur voetbal Marijn Beuker hebben een bezoek gebracht aan Verkuijl, die nog niet samenwoonde, maar van plan was samen een huis te kopen", schrijft clubwatcher Mike Verweij.

De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door, maar kon later worden aangehouden. Veel spelers van Jong Ajax waren de afgelopen dagen niet in staat om te trainen. Jong Ajax speelt maandag met rouwbanden. Voor het duel wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de vriendin van Verkuijl.