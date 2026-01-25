Verschuren doet boekje open: "Heb helemaal geen contact met Ajax"

Nick Verschuren speelde zaterdag als huurling van Ajax in de Johan Cruijff Arena als speler van FC Volendam. In gesprek met het Noordhollandsch Dagblad doet hij een boekje open over de communicatie van de Amsterdammers.

Spijt van zijn overstap naar Volendam heeft de verdediger geen moment. "Het aantal speelminuten is top en ik merk aan mezelf dat mijn spel beter wordt, dat ik in verdedigend opzicht mannelijker en volwassener word en dat het aan de bal ook steeds beter gaat. Ik ben heel tevreden met mijn ontwikkeling dit seizoen.”

Of die ontwikkeling ook in Amsterdam nauwlettend gevolgd wordt, is niet duidelijk. Het contact met de werkgever van Verschuren ligt nagenoeg stil. "Eigenlijk heb ik helemaal geen contact met Ajax. Ze hebben mij niet gebeld."

"Mij lijkt het logisch dat een club die een speler verhuurt, contact onderhoudt met die speler en die volgt, maar blijkbaar is dat niet het geval. Maar ik doe hier gewoon mijn ding. En ik weet dat als ik dat goed doe, Ajax dat ook ziet. Dat is wat het is.”