Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verschuren doet boekje open: "Heb helemaal geen contact met Ajax"

Tom
bron: Noord-Hollands Dagblad
Nick Verschuren in het shirt van FC Volendam
Nick Verschuren in het shirt van FC Volendam Foto: © BSR Agency

Nick Verschuren speelde zaterdag als huurling van Ajax in de Johan Cruijff Arena als speler van FC Volendam. In gesprek met het Noordhollandsch Dagblad doet hij een boekje open over de communicatie van de Amsterdammers. 

Spijt van zijn overstap naar Volendam heeft de verdediger geen moment. "Het aantal speelminuten is top en ik merk aan mezelf dat mijn spel beter wordt, dat ik in verdedigend opzicht mannelijker en volwassener word en dat het aan de bal ook steeds beter gaat. Ik ben heel tevreden met mijn ontwikkeling dit seizoen.”

Of die ontwikkeling ook in Amsterdam nauwlettend gevolgd wordt, is niet duidelijk. Het contact met de werkgever van Verschuren ligt nagenoeg stil. "Eigenlijk heb ik helemaal geen contact met Ajax. Ze hebben mij niet gebeld."

"Mij lijkt het logisch dat een club die een speler verhuurt, contact onderhoudt met die speler en die volgt, maar blijkbaar is dat niet het geval. Maar ik doe hier gewoon mijn ding. En ik weet dat als ik dat goed doe, Ajax dat ook ziet. Dat is wat het is.”

Gerelateerd:
Youri Baas viert zijn tweede doelpunt tegen NAC

Baas wil leidersrol: "Wel het idee dat ze naar me luisteren"

0
Fred Grim

Grim geeft duidelijkheid: "Dat gaan we per wedstrijd bekijken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Nick Verschuren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties