Verslaggeefster heeft nieuws over Ajax: "Gaat Amsterdam verlaten"

Volgens het Italiaanse medium is de kans zeer klein dat de verdediger in Amsterdam blijft. Tuttosport weet dat er nog geen enkel contact is geweest tussen Ajax en Juventus over de huurperiode van Rugani.

Daarnaast stelt het medium dat Alex Kroes geen poging gaat wagen om de mandekker bij Ajax te houden. De Amsterdammers hebben namelijk geen optie tot koop opgenomen in de huurdeal van Rugani. Zo zal de ervaren Ajacied na dit seizoen weer aansluiten bij Juventus.

Rugani speelde vooralsnog 15 wedstrijden voor de Amsterdammers.